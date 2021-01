EXEMPLO: GUSTAVO LIMA JÁ FEZ MAIS POR MANAUS DO QUE LUCIANO HUCK E O “PANELAÇO”

Em menos de 24h, o cantor Gusttavo Lima já fez mais do que o apresentador global Luciano Huck pela população de Manaus, no Amazonas.





Enquanto Huck empenha todas as suas energias em se pronunciar e convocar importantes “panelaços” contra o presidente Jair Bolsonaro, que certamente irão resolver todo o problema dos manauenses, Gusttavo Lima providenciou o transporte de 150 cilindros de oxigênio que chegarão a Manaus ainda neste sábado (16).





De acordo com a empresária do cantor, Bete de Dezembro, os cilindros doados pelo Embaixador já estão prontos para chegarem no sábado em Manaus.





“Tudo organizado. Amanhã antes do almoço estará em Manaus. Gusttavo Lima, em nome do povo do Amazonas, gratidão”, escreveu ela.





Via Terça Livre