Bolsonaro rebate 40 processos de impeachment: “Não vão me tirar na fraude. Só Deus me tira daqui”

Em pronunciamento ao vivo, o presidente Jair Bolsonaro minimizou pedidos de impeachment apresentados por opositores políticos e ressaltou que não permitirá que tentem derrubá-lo do cargo por meio de ações supostamente fraudulentas. O mandatário afirmou que não há qualquer acusação de corrupção pairando sobre ele.





“Há muitas críticas em cima da gente, pancada o tempo todo. Quando acontece alguma coisa errada, o pessoal me culpa. Quando quero interferir, mexer para que não dê errado, o pessoal diz que estou interferindo. Olha o Coronel Melo Araújo, o trabalho maravilhoso que está fazendo. Peço a Deus que me dê saúde para concluir meus 4 anos de mandato”, disse.





“Só Deus me tira daqui. Não vão querer me tirar na fraude. Tem uns 40 processos de impeachment. Alguma acusação de corrupção, improbidade, abuso de autoridade? Não, não tem. É questão politiqueira. Não é que não vão me pegar, não tem o que pegar (…). Críticas, nós aceitamos, mas não a perseguição”, concluiu.





É a segunda vez que Bolsonaro reforça seu posicionamento sobre o assunto.





(Folha da República)