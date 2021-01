Sozinho, Ciro Gomes bate panela contra Bolsonaro e vira chacota nas redes

O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, um dos principais opositores de Bolsonaro, se tornou um dos nomes comentados no Twitter na noite de ontem (15). Um vídeo, publicado nas redes sociais, mostra o momento em que ele adere a manifestação do panelaço contra o presidente Bolsonaro, mas o que ele não esperava é que fosse cumprir esse papel sozinho, já que os vizinhos não fizeram a mesma participação no condomínio que mora, e Ciro bateu panelas "sozinho".





No vídeo é possível ouvir apenas o som das batidas na panela da casa de Ciro, que em seguida diz: “Fora Bolsonaro, criminoso”.





Pelas redes sociais, diversos perfis de personalidades comentaram a solidão de Ciro em seu protesto.

#jornalnacional

Coitado do Ciro Gomes, mora num lugar onde só deve ter bolsominion... batendo panela sozinho kkkkkkkkkkkkkk

Deu ruim o panelaço hein! pic.twitter.com/HAWWdSBnDC — Liberdade Direita LDR (@liberdade_ldr) January 16, 2021