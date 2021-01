Casal e estudante que iriam passar férias em Sobral desaparecem na Bahia

Segundo um familiar, Sônia Cordeiro, eles deixaram de se comunicar quando passaram pelo município de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia. Polícia Rodoviária Federal da Bahia faz buscas na BR-135 até a divisa com Piauí.

Legenda: José Cleves Araújo, Thatiele Cardoso Aures e a filha de José, a estudante de Giovana Araújo sairam do Distrito Federal na madrugada do dia 12 de janeiro





Um casal de técnicos em radiologia e uma estudante que saíram de Brasília para passar férias em Sobral, a 245 km de Fortaleza, estão desaparecidos desde terça-feira (12). Segundo a família, eles deixaram de se comunicar quando passaram pelo município de Luís Eduardo Magalhães, na Bahia.





O cearense José Cleves Araújo, Thatiele Cardoso Aures e a filha de José, a estudante de Giovana Araújo saíram do Distrito Federal na madrugada do dia 12 de janeiro, de acordo com a irmã do técnico em radiologia, Sônia Cordeiro.





Sônia afirmou ainda que o último contato que teve com o irmão foi quando ele estava no município de Luís Eduardo Magalhães, quando ele afirmou que voltaria a telefonar para ela, mas isso não aconteceu. Ainda segundo Sônia, a placa do veículo em que a família viajava foi capturada por um radar de velocidade situado na BR-020, em Barreiras.





"Na noite do dia 13 de janeiro, acionamos a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal, em Barreiras. Já liguei em hospitais, mas ninguém com características ou o com o nome deles havia dado entrada nas unidades de saúde da região. Até agora tudo é um mistério", afirmou.





A familiar disse ainda que neste sábado (16) equipes da PRF saíram de Barreiras para fazer buscas no percurso por onde a família possa ter passado. Dois drones estão sendo usados para auxiliar na procura pela família.





Buscas na região





A Delegacia de Barreiras da Polícia Rodoviária Federal da Bahia (PRF-BA) informou que recebeu a ocorrência nesta sexta-feira (15). Equipes foram deslocadas para a realização de ronda e buscas na rodovia BR-135 até a divisa do estado do Piauí. São utilizados também drones para localizar a família. Até a tarde deste sábado ninguém foi localizado.





(Diário do Nordeste)