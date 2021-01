PM'S DO RAIO DE CAMOCIM APREENDEM DROGA NO BAIRRO DA OLINDA

Durante a tarde de sexta-feira, 15, pm’s do Raio de Camocim apreenderam uma quantidade de drogas após uma denúncia anônima. Era por volta das 13h quando uma pessoa ligou sem se identificar informando que um ex-detento conhecido como Fon Fon teria enterrado uma quantidade de drogas no quintal da casa de seu pai localizada na Rua Via Local II, no bairro Olinda. Os militares foram ao dito endereço mais não localizaram o acusado.





O dono da casa permitiu a entrada dos pm’s e então no quintal foi encontrada enterrada cerca de 182 gramas de crack. Diante dos fatos a droga foi apreendida e levada para a DPC para ser feito o termo de entrega. Quando ao suspeito o mesmo não foi localizado.





Camocim Polícia 24h