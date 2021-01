Facções criminosas avançam para ocupar comunidades rurais no extremo norte de Sobral

Ações violentas de criminosos que atuam sobre orientações de facções avançam das cidades para o interior das comunidades rurais no extremo norte de Sobral. Nas últimas horas, foram registrados diversos ataques de bandidos com arrastões, assaltos, roubo de motos, celulares, dinheiro e casas invadidas.





As localidades dos distritos de Rafael Arruda, Recreio e Torto. Além de comunidades fronteiríssimas da região que pertencem aos municípios de Mocambo (Bom Rangel, Morrinhos, Carqueijo e Cinco Caminho), Coreaú (Ubauna, Pé do Morro, Sítio, Baixa Funda e Lajeiro) e Cariré. Nessas localidades, a população está apavorada devido os criminosos implantarem o terror nos moradores que não contam com policiamento ou mesmo atendimento da Guarda Municipal, como ocorrem nos distritos de Jordão, Jaibaras, Aracatiaçu e Taperuaba.





A população estima que estejam havendo uma disputa de facções pelo domínio da região, uma vez que essas comunidades margeiam as estradas carroçáveis de maior movimentação e acesso à região. Além de ter forte possibilidades de criminosos do município de Frecheirinha, também agirem nessa disputa. Em muitos lugares que eles passam, sempre picham com símbolo da facção.





Embora, o prefeito Antônio Martins, acompanhado do prefeito Edézio Sitonio (Coreaú), já estiveram em audiência com o Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron e com o Secretário Executivo da SSPDS, Cel. Paulo Sérgio, solicitando melhor policiamento devido as fortes ondas crimes nos municípios. A população também espera do prefeito de Sobral, Ivo Gomes, uma ação enérgica para somar aos demais prefeitos da região.





Com informações das páginas: