Foragido da Bahia envolvido em cerca de 200 homicídios é preso em casa de luxo em Iguatu

Robson de Jesus, 36 anos, o "Robson Luxúria", foi localizado após uma investigação que durou três meses, coordenada pela Delegacia Regional de Iguatu.





Uma ação integrada das polícias Civil e Militar do Ceará resultou na captura de Robson de Jesus, 36 anos, o "Robson Luxúria", preso na tarde desta terça-feira (12), em uma casa de luxo no bairro Planalto, em Iguatu, no interior do Ceará. Ele é suspeito de envolvimento em cerca de 200 homicídios.





A polícia afirma que as equipes chegaram ao esconderijo de Robson, que era foragido da Justiça na Bahia, após uma investigação que durou três meses, coordenada pela Delegacia Regional de Iguatu.





Nesta terça-feira, os agentes localizaram o carro utilizado pelo suspeito e pela companheira em Iguatu. O veículo, uma Hilux de cor cinza, foi interceptado, e a companheira de Robson, que estava na caminhonete, levou os policiais até a residência do casal. No local, ele, que se apresentava no Ceará com um nome falso, foi rendido e preso.





Os policiais apreenderam na residência dezenas de joias, 47 relógios de alto padrão, sete aparelhos celulares, 29 chips telefônicos, um documento falso, além de um punhal cravejado com pedras. A casa onde o suspeito estava escondido era de luxo, com piscina e área de lazer.





Após a prisão, ''Robson Luxúria'' foi conduzido para a Delegacia Regional de Iguatu.





(Diário do Nordeste)