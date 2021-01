Em apenas 12 dias de 2021, Ceará já registrou 104 assassinatos, com 8 duplos homicídios

Em apenas 12 dias de 2021, o Ceará já registrou mais de 100 assassinatos, entre eles, oito casos de duplo homicídio. A violência que deixou mais de 4.100 mortos em 2020 segue o mesmo ritmo nestes primeiros dias do novo ano. Entre as 104 pessoas mortas entre os dias 1º e 12 de janeiro estão 12 mulheres.





Somente nas últimas 24 horas, dois casos de duplos homicídios foram registrados no estado. O primeiro deles aconteceu na madrugada de ontem, quando pai e filho foram mortos, a tiros, no Município de Aratuba, na região do Maciço de Baturité (a 122Km de Fortaleza).





De acordo com o relato das autoridades, na madrugada de ontem, bandidos invadiram uma residência na localidade de Mussum e mataram o idoso Francisco Barbosa Ferreira, 74 anos de idade; e o filho, identificado como Ilquias Barros Ferreira, 36 anos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Guaramiranga, que já tem um suspeito.





Os motivos do crime ainda são desconhecidos. Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Núcleo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), de Canindé.





Outro





Já na noite desta terça-feira, duas mulheres foram assassinadas no Município de Morada Nova (a 163Km da Capital). O crime de duplo homicídio foi registrado no Distrito de Uiraponga e, conforme as autoridades, as vítimas foram identificadas como Marlene, que era professora aposentada; e Cosma, que trabalhava como secretária.





A Polícia não revelou, ainda, o motivo do crime. Os dois corpos, com marca de violência, foram encaminhados ao Núcleo da Perícia Forense do Estado em Russas.





(Fernando Ribeiro)