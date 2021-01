Polícia Civil prende homem apontado como chefe do tráfico de drogas em Fortaleza que pretendia fugir para o RJ

Um plano de fuga para o Rio de Janeiro frustrado e o homem apontado como um dos chefes do tráfico de drogas na “Comunidade do Jagatá” no Conjunto Palmeiras preso. Esse foi o saldo de uma ofensiva policial realizada, nesta terça-feira (12), pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio do 30º Distrito Policial e da equipe da Dissuasão Focada do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (DPJC). A prisão ocorreu em uma residência no bairro Conjunto Palmeiras, na Área Integrada de Segurança 3 (AIS 3) de Fortaleza.





Julio Cesar Moreira da Silva (22), o “Julinho Jagatá” ou “Julinho Palhaço”, que já responde por roubo do tipo “saidinha bancária”, crime contra a administração pública e tráfico de drogas, foi capturado em uma residência na Rua Sidney Rose, no Grande Jangurussu. No momento da abordagem, o homem não reagiu à ofensiva policial. Contra ele existia um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de tráfico de drogas.





Conforme as investigações, Julio Cesar é integrante de um coletivo criminoso atuante na “Comunidade do Jagatá” e nos bairros Conjunto Palmeiras e Jangurussu. O homem também é investigado pela prática de homicídios ocorridos na região. Em dezembro do ano passado, ele trocou tiros com a Polícia após uma ação da delegacia distrital. Com a pressão por sua captura, após sucessivas ações da PCCE em busca de seu paradeiro, o homem já planejava fuga para o Rio de Janeiro, porém, antes do plano ser concretizado, ele foi preso e deverá responder pelos seus crimes ainda em solo cearense.





(Polícia Civil CE)