Faustão deixará Globo em dezembro deste ano, diz colunista

O apresentador Faustão deve deixar a Rede Globo no fim deste ano, segundo apontou o colunista Lauro Jardim em matéria publicada no fim da manhã desta segunda-feira (25). As informações do jornalista dão conta de que a decisão teria sido tomada por Fausto Silva no último fim de semana.





Até o momento, o fato não foi confirmado oficialmente pelo comunicador. A expectativa é de que o programa 'Domingão do Faustão', que vai ao ar na emissora desde 1989, continue sendo exibido normalmente até o mês de dezembro, quando ele deve deixar o comando da atração.









Rumores





Ainda em outubro do ano passado, rumores de que Faustão deixaria a Globo se espalharam nas redes sociais e entre sites especializados. No entanto, Boninho, um dos diretores da rede, fez questão de se pronunciar sobre o caso para negar os comentários.





De acordo com publicações da época, o pedido para o afastamento teria partido do próprio apresentador. "Esse é o cara! Faustão é um mestre na condução do show. Criativo, divertido e preciso nas suas opiniões. Essa semana foi atacado por jornalistas que não respeitam a profissão", refutou Boninho no Instagram.





Além disso, também confirmou a parceria em 2021. "Sobre o bla bla bla dessa semana, sigo minha parceria com o Faustão. Seguiremos em 21 e apostamos nessa sequência por muitos anos. Talento a gente respeita!", completou o diretor em outubro do ano passado.





(Diário do Nordeste)