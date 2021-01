VIOLÊNCIA: MULHER É MORTA A GOLPES DE FACA NA ZONA RURAL DE TIANGUÁ

Uma mulher de 47 anos foi morta a golpes de faca no inicio da noite deste sábado (02/01) no distrito de Bela Vista, na zona rural de Tianguá. Eliane Alves de Araújo foi atingida com várias perfurações e o crime aconteceu em um dos cômodos da casa onde ela morava com o esposo. Ao Ibiapaba 24 horas, a polícia informou que o suspeito seria o companheiro da vítima que fugiu. A faca usada no crime foi encontrada próximo ao corpo da vítima.





O local está sendo preservado até a chegada da Perícia e Rabecão. Equipes da Polícia Militar realizam diligências na região com o objetivo de prender o criminoso.





(Ibiapaba 24 horas)