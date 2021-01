Floresta-CE vence América-RN e fica perto de subir à Série C

O Floresta-CE deu um passo importante para conquistar um feito inédito: subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Com a vitória contra o América-RN por 2 a 0 neste sábado (2), no primeiro jogo das quartas de final, o Lobo da Vila precisa apenas empatar no próximo domingo (10) para assegurar o acesso à série C na edição 2021 do Brasileirão. A partida disputada na Arena Castelão, em Fortaleza, foi transmitida ao vivo na TV Brasil.





Na partida de volta das quartas, na Arena das Dunas, em Natal, o América-RN terá de vencer por três gols de diferença para retornar à Série C. A equipe alvirrubra não disputa a competição desde 2016, quando foi rebaixada. Caso o Dragão potiguar vença por vantagem de dois gols, a definição da vaga será na cobrança de pênaltis.





Os donos da casa começaram pressionando. Logo aos quatro minutos, o time cearense chegou com perigo em um chute de fora da área do camisa 7 Thalison. A bola passou rente à trave esquerda do goleiro Ewerton. Aos 16 minutos, o Verdão conseguiu transformar o volume ofensivo em gol. Após cruzamento preciso de Fábio Alves, o atacante Deysinho, de cabeça, abriu o placar. Na sequência da primeira etapa, os potiguares tentaram reagir, mas o Floresta-CE permaneceu dominando a partida.





Após o intervalo, o América-RN voltou mais ligado. Aos três minutos, Elias chutou, a bola explodiu no zagueiro Alisson, do Verdão, e sobrou para o goleiro Douglas Dias defender. Apesar de time potiguare melhorar no segundo tempo, quem quase ampliou foi o Floresta-EC em uma cabeçada de Luís Soares, defendida por Ewerton. Aos 35, os donos da casa não perdoaram e fecharam o placar. Romarinho tocou na pequena área para Flávio Torres, que, de primeira, chutou. Desta vez, uma bola indefensável para Ewerton.





Ainda neste sábado (2), às 19h (horário de Brasília), o o Mirassol-SP enfrenta em casa o Aparecidense-GO, no outro duelo das quartas de final.





Amanhã (3), o Marcílio Dias-SC e Altos-PI, com transmissão ao vivo pela TV Brasil a partir das 16h, direto do estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC).





(AgBr)