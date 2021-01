Sérgio Meneguelli: A despedida do prefeito mais humilde do Brasil

Com o início de 2021 diversos mandatos por todo o país chegam ao fim, não foi diferente com o prefeito mais amado de Colatina-ES.

Neste início de ano vem repercutindo bastante as posses e fim de mandatos de diversos políticos pelo país, o fim da gestão do prefeito Sérgio Meneguelli de Colatina – Espirito Santo. Ademais, o prefeito do município Colatina viralizou nas redes sociais em seu longo período a frente da prefeitura de Colatina.





Em suma, o prefeito Sérgio Meneguelli se tornou um fenômeno por conta de sua simplicidade e humildade frente a prefeitura do município. Assim, durante seus 4 anos de mandato o prefeito cativou não só os colatinenses, mas também todos os brasileiros.





Dessa forma, o prefeito conseguiu inúmeros seguidores em suas redes sociais, em especial no Facebook; sua fanpage conta atualmente com um total de 2 milhões de seguidores fora os grupos que está com um total de 600 mil membros.





Sendo contra a ideia de reeleição o prefeito de Colatina-ES encerra seu mandato de 4 anos. Em conclusão, com o início do ano muitos mandatos chegaram ao fim e com Meneguelli não foi diferente. Então, o prefeito podia simplesmente tentar uma reeleição, mas negou por ser contra a ideia de se reeleger decidindo assim passar a gestão para outra pessoa.





Portanto, em sua despedida da prefeitura ficou claro do porquê o prefeito ser tão amado. Em síntese, durante sua saída da prefeitura o prefeito fez questão discursar para os funcionários que esteve trabalhando junto com ele em seu mandato.





Ademais, sempre se mostrando humilde e carinhoso o prefeito desejou um feliz 2021 e usava o mesmo uniforme que os funcionários da prefeitura. Enfim o prefeito concluiu com: “Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi.”

