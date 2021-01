Forças de segurança realizam operação na região norte do Ceará para ampliar a segurança

Com a finalidade de garantir o cumprimento das leis e manter a ordem em locais públicos na área da Região Norte do Ceará, a Polícia Militar do Ceará (PMCE), em uma ação conjunta com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), deflagrou a Operação “Braço Longo da Lei”, nessa sexta-feira, 22, em Forquilha. A atividade segue durante todo o final de semana, de forma volante e em locais estratégicos.





Participam da ação 18 policiais militares pertencentes à Força Tática (FT), Policiamento Ostensivo Geral (POG) e Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO), do policiamento ordinário e extraordinário, além de 12 policiais penais. A Coordenação Geral de Operações (CGO) da PMCE é responsável por elaborar o planejamento estratégico das atividades.





Segundo o Tenente Coronel PM Adrianizio Paulo, Comandante do Comando de Policiamento do Interior da Região Norte (3ºCRPM), os trabalhos de planejamento operacional, visam o monitoramento de detentos do regime semiaberto e tornozelados, bem como o cumprimento de mandados de prisão, em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), em áreas predeterminadas e sob responsabilidade territorial.





Assessoria de Comunicação da PMCE