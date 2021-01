PMs DO CHOQUE "ESTOURAM" FÁBRICA CLANDESTINA DE WHISKY NO CENTRO DE SOBRAL

Em patrulhamento de rotina, por volta de 20h00 de ontem, sexta-feira (22), a viatura HUMAITÁ do CPCHOQUE foi abordada e informada de que havia uma fábrica de whisky falso na Rua Cel. Antônio Frota, no Centro de Sobral.





Ao chegar no local, a composição encontrou três senhoras na porta da residência, onde foi indagado sobre o paradeiro do proprietário da residência, as mulheres disseram que não sabiam onde ele se encontrava. Os militares informaram sobre a denúncia, e logo em seguida já se ouviu vidros quebrando e panelas sendo jogadas no chão. De imediato os policiais adentraram à casa para averiguar se alguém precisava de socorro, e o que se viu foi uma pessoa arremessando várias garrafas de whisky para um terreno ao lado da casa. Tanto na casa como no terreno, foram encontradas várias garrafas de whisky, entre elas, duas cheias e duas garrafas pequenas com aromatizantes.





Todo material apreendido foi conduzido para a Delegacia Regional de Polícia Civil, juntamente com duas pessoas para a lavratura dos procedimentos legais.





Material Apreendido:





Black White - 47 garrafas vazias e 01 cheia;





Old Parr - 01 garrafa vazia e 01 cheia;





Red Label - 2 litros vazios;





Chanceler - 7 litros vazios;





2 garrafas pequenas de plástico com líquidos não identificados;





Um pedaço de mangueira;





Uma peneira;





Um funil.