Gabriel Monteiro sofre ataque mas é salvo por carro blindado

Bandidos quebraram a blindagem do veículo em que estava o vereador.





Mesmo após ter tomado posse como vereador, Gabriel Monteiro ainda tem que conviver com constantes ameaças à sua vida. Nesta terça-feira (5), ele revelou, em suas redes sociais, que foi atacado por “marginais” durante o exercício de sua atividade parlamentar, mas que se salvou devido ao fato de o carro ser blindado.





Os detalhes do ataque foram revelados pelo vereador em sua conta do Instagram.





– Acabo de ser atacado durante atividade parlamentar, por Deus o carro é blindado. Marginais não me intimidarão, moradores de todas as regiões do RJ desde que comecei no dia 1, na posse, um trabalho fiscalizador, clamam por mudanças. Neguei o recesso e to trabalhando, orem por mim.





Procurado pelo Pleno.News, Gabriel Monteiro contou sobre os momentos de terror pelo qual passou.





– Marginais me reconheceram e começaram a ameaçar em cima da escadaria da Pedra do Sal. Atacaram minha equipe com pedras e madeiras. Minha equipe de policiais começou a agir. Quando estávamos saindo, eles acertaram meu carro. Quebraram a blindagem – revelou.





(Pleno News)