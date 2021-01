Pistoleiros matam advogado e ex-vereador de São João do Jaguaribe

Pistoleiros assassinaram, a tiros, na tarde desta terça-feira (5), o advogado, ex-vereador e ex-vice-prefeito do Município de São João do Jaguaribe (a 220Km de Fortaleza), Vicente Robson Chaves Freire, 60 anos, conhecido como “Doutor Vicente”. Ele também exerceu o cargo de presidente da Câmara dos Vereadores e, atualmente, era o procurador do Município.





De acordo com o relato das autoridades da Segurança Pública, era por volta de 16h20 de ontem, quando policiais do Destacamento da PM foram acionados para a ocorrência, no Centro da cidade. Vicente foi atingido por vários tiros disparados por dois homens que trafegavam em uma motocicleta.





Ao chegar no local, os militares já encontraram a vítima sem vida. Vários tiros foram direcionados para a cabeça, caracterizando um crime de execução sumária.





Logo, os policiais iniciaram diligência e, cerca de duas horas depois, encontraram o veículo que pó de ter sido utilizada na fuga dos matadores. Na localidade de Sítio Cocos, na zona rual, foi localizada, abandonada, uma motocicleta modelo NRX-150 Bros, cor vermelha, que tinha queixa de roubo. O veículo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do Município.





Ligação?





O assassinato do advogado, procurador e ex-vereador dá sequência a um verdadeiro “rosário” de crimes ocorridos no último ano naquele Município. Informações extra-oficiais dão conta de que o procurador estaria sendo ameaçado de morte e, por conta disso, deixou sua casa em São João do Jaguaribe e foi morar com os familiares na cidade de Tabuleiro do Norte. Mesmo assim, não escapou dos assassinos pagos.





A Polícia não sabe também se a morte do advogado está ligada a outro crime recente naquele Município, ocorrido no último dia 31 de dezembro, quando foi assassinado José Marceliano dos Santos, 38 anos. O homicídio ocorreu no bairro Bela Vista. Marceliano era natural de Tabuleiro do Norte, mas residia em São João do Jaguaribe há anos.





(Fernando Ribeiro)