General Mourão enaltece trabalho de Pazuello no comando da logística de vacinação: "Honesto, competente e meticuloso"

No dia que o Brasil se torna um dos 20 países do mundo que mais vacinou a população. O vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, defendeu o trabalho do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.





Mourão comentou sobre o pedido do procurador-geral da República, Augusto Aras, para abertura de inquérito contra Pazuello por causa da atuação do governo na crise sanitária em Manaus.





O general, porém, defendeu que Pazuello dê as tais ‘explicações’ à PGR:





“Uma vez que existe muito disse-me disse a respeito disso, acho que é melhor que se chegue à conclusão do que que aconteceu.”, argumentou.





O vice-presidente defendeu ainda a permanência do ministro da Saúde, que é militar da ativa:





“Pelo que tenho acompanhado o trabalho do ministro Pazuello, sei que ele tem feito um trabalho meticuloso e de forma honesta e competente. Então, que se investigue e se chegue à conclusão do que que aconteceu na realidade.”, disse.





(Folha da República)