Pesquisa: 79% dos brasileiros são contra a legalização do aborto

Levantamento foi realizado em janeiro pelo Instituto Paraná Pesquisas.

Um levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas apontou que 79% dos brasileiros são contra a legalização do aborto no país. Já 16,6% se declararam a favor, e 4,4% não souberam opinar. Os números foram divulgados nessa segunda-feira (25).





Os dados foram coletados entre os dias 12 a 16 de janeiro, após o aborto ser legalizado pelo Congresso da Argentina. Foram ouvidas por telefone 2.600 pessoas acima dos 16 anos, nos 26 estados brasileiros, além de no Distrito Federal.





O resultado revela que a taxa de rejeição à interrupção proposital da gravidez é maior entre os homens. 82,6% deles se declaram contra o aborto, enquanto entre as mulheres o índice desce para 75,8%.





A idade também demonstrou ser um fator importante. O apoio ao aborto legal é maior entre os mais jovens. Dos 16 aos 24 anos, a taxa é de 21,7%, enquanto a partir dos 60 anos, o número dos que se declaram à favor do aborto desce para 12,3%.