Violência armada deixa mais 10 mortos em homicídios nas últimas 24 horas no Ceará

Após o registro de 29 assassinatos no fim de semana, mais 10 homicídios ocorrem no Ceará nas últimas 24 horas. Foram quatro crimes de morte na Capital, dois na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), em Pacajus e Horizonte; além de mais quatro casos no Interior, nas cidades de Aracati, Quixadá, Tianguá e Sobral.





Em Fortaleza, a Polícia investiga a localização de dois corpos numa mesma área. Os cadáveres foram encontrados na Praia da Leste-Oeste, entre os bairros Pirambu e Moura Brasil. Um deles foi deixado pelos assassinos próximo à estação de tratamento de esgoto da Cagece e o segundo, no entorno da Areninha do Pirambu. Ambos apresentavam marcas de violência. Os corpos foram localizados entre a madrugada e o começo da manhã de ontem (25).





Na noite passada, mais dois homicídios mobilizaram a Polícia na Capital. Um jovem foi executado, a tiros, na Rua Osmar Lima, no bairro Parque Jerusalém. O rapaz de 25 anos era conhecido por Álysson. Ele era ex-morador do bairro e estava proibido pelas facções de retornar ao local. Contudo, ontem, saiu do Rodolfo Teófilo para visitar a mãe e acabou morto.





Logo depois, ocorreu um segundo assassinato, desta vez, no bairro Canindezinho.





Zona Metropolitana





No fim da noite passada, uma troca de tiros entre bandidos e policiais militares terminou com três suspeitos baleados e um morto no Município de Horizonte. A quadrilha entrou em confronto com policiais do Comando de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio). O tiroteio ocorreu após o grupo praticar assaltos naquela região.





Em Pacajus, também na RMF, um jovem foi morto, a tiros, na noite passada, na localidade de Jenipapo.





Interior





Em Quixadá, um jovem identificado por Antônio Romário da Silva, 22, foi assassinado, a tiros, na manhã de ontem quando trabalhava em um lava-jato no Centro da cidade.





Em Tianguá, a Polícia registrou um crime de morte na Localidade de Bela Vista, onde Josué do Espírito Santo Alves, 38 anos, acabou morto a facadas.





Em Aracati, um homem de 40 anos, identificado como Ronaldo Rodrigues da Silva, foi assassinado, a tiros, na Rua da Cultura, no bairro Várzea da Matriz.





Em Sobral, a vítima da violência foi o jovem João Victor Castro pereira, 19 anos, morto, a tiros, por dois bandidos na noite passada, por volta de 21h40, no bairro Sinhá Sabóia.





(Fernando Ribeiro)