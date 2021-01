Polícia investiga mistério de dois corpos encontrados na praia em Fortaleza

Dois corpos humanos foram encontrados nesta segunda-feira (25) na faixa de areia da Praia da Leste-Oeste, localizada entre os bairros Pirambu e Moura Brasil, na zona Central de Fortaleza. O mistério em torno dos crimes está sendo investigado pela Polícia. As autoridades ainda não têm a certeza se há ligação entre os dois casos, porém apura várias “coincidências”.





Para começar, a Polícia constatou que os dois homens foram encontrados nus. Os corpos estavam separados a cerca de 500 metros. O de homem negro, estatura mediana, forte, foi localizado na faixa de areia no Pirambu. O outro, de um homem aparentemente com mais de 50 anos, estava nas proximidades da Estação de Tratamento de Esgoto, na Avenida Leste-Oeste.





O primeiro foi encontrado ainda na madrugada. O segundo, quando o dia amanheceu. Nos dois casos, policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) compareceram aos locais juntamente com equipes de peritos e auxiliares da Perícia Forense do Ceará (Pefoce). Nenhuma das vítimas foi identificada nos locais onde os corpos foram deixados pelos assassinos.





Policiais que trabalham naquela região não descartaram a possibilidade de os homens terem sido mortos na Favela do Oitão Preto e os corpos “desovados” na praia como forma de despiste. Os cadáveres continuam na Coordenadoria de Medicina Legal (Comel) à espera de reconhecimento.





(Blog Fernando Ribeir)