Glêdson Bezerra assume Prefeitura de Juazeiro do Norte e nomeia secretariado

A transmissão do cargo de prefeito aconteceu na sede da Prefeitura Municipal.

Após a transmissão de cargo, Glêdson nomeou o secretariado. São 16 secretarias e três coordenadorias no organograma da estrutura administrativa.





Na noite dessa sexta-feira, dia 1º de janeiro, Glêdson Bezerra assumiu a Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte recebendo a gestão do agora ex-prefeito Arnon Bezerra. A cerimônia aconteceu durante a transmissão de cargo na sede do Palácio Municipal José Geraldo da Cruz.





Em entrevista ao site Miséria, agora já empossado prefeito de Juazeiro de Juazeiro do Norte afirmou que agora é trabalhar com foco e determinação para superar os percalços que virão. Ele também pediu a compreensão das pessoas para superar o período de pandemia.





Pontuou também que a partir da próxima segunda-feira, dia 4, primeiro útil de 2021, vai ter acesso aos saldos bancários para ter ciência se há salários atrasados. Em relação ao líder do governo na Câmara Municipal, Glêdson garantiu que vai conversar com todos os vereadores em janeiro. Assista!





Secretariado





Gabinete do Prefeito – GAB

FRANCISCO CARLOS MACÊDO TAVARES





Procuradoria Geral do Município – PGM

WALBERTON CARNEIRO GOMES





Controladoria e Ouvidoria Geral – CGM

JOSÉ WILSON DE MELO





Secretaria Municipal de Administração – SEAD

JOSÉ TARSO MAGNO TEIXEIRA DA SILVA





Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento – SEAGRI CÍCERO ROBERTO SAMPAIO DE LIMA





Secretaria Municipal de Cultura – SECULT

VANDERLÚCIO LOPES PEREIRA – VANDINHO PEREIRA





Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação – SEDECI

WILSON SOARES SILVA





Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho – SEDEST

ZULNEIDE RODRIGUES PARENTE





Secretaria Municipal de Educação – SEDUC

PERGENTINA PARENTE JARDIM CATUNDA





Secretaria Municipal de Esporte e Juventude – SEJUV

JOSÉ BENDIMAR DE LIMA JUNIOR





Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN

PAULO ANDRÉ PEDROZA DE LIMA





Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA

JOSÉ MARIA FERREIRA PONTES NETO





Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos – SEMASP

DIOGO DOS SANTOS MACHADO





Secretaria Municipal de Saúde – SESAU

FRANCIMONES ROLIM ALBUQUERQUE





Secretaria Municipal de Turismo e Romaria – SETUR

PADRE PAULO CÉSAR DE LIMA ANDRELINO





Coordenadorias Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMAJU ERALDO OLIVEIRA





Departamento Municipal de Trânsito – DEMUTRAN

EDINALDO APARECIDO COSTA MOURA – Subtenente PM





PREVIJUNO – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Juazeiro do Norte-CE

JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA





