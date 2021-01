Por volta das 04:30min de hoje, a Equipe da ROMU 02, ao fazer rondas pela área do Parque Pajeú, visualizou um casal em atitude suspeita, foi feita uma abordagem e com apoio da Equipe RONDA 02 e RONDA 03 foram encontrados uma arma de fogo calibre 32 com duas munições intactas, uma certa quantidade de maconha e pedras de crack. O casal foi conduzido à Delegacia para a realização dos procedimentos legais.

Veja mais sobre: Sobral