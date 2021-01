Bolsonaro estuda zerar impostos federais para reduzir preço do diesel

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou que está disposto a zerar os impostos federais para reduzir o preço do diesel.





O mandatário brasileiro afirmou que gostaria que a medida viesse acompanhada de redução nas alíquotas de ICMS pelos governos estaduais.





Bolsonaro disse que o monopólio em parte da cadeia de distribuição do combustível também é responsável pelo atual patamar de preços.





“Para cada centavo do preço do diesel que queremos reduzir, no caso do PIS/Cofins, equivale buscarmos de algum outro local R$ 800 milhões.”, disse.





“Tem muito monopólio no meio disso, estamos buscando alternativas, mas não é fácil. Estamos buscando uma maneira de não ter mais este reajuste. Os impostos federais, eu sempre disse, eu estou pronto para zerar, a gente vai para o sacrifício, mas gostaria que o ICMS acompanhasse. Eu não interfiro na Petrobras, deixar bem claro. Petrobras continua com a sua política de preços. Agora, nós temos atualmente [que reduzir] 0,33 centavos o litro.”, completou.