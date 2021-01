HOMEM É PRESO EM FLAGRANTE COM PLANTAÇÃO DE MIL PÉS DE MACONHA NO RJ

Um homem de 31 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas em Maricá (RJ), na quarta-feira (27). De acordo com a Polícia Civil, o suspeito que disse ser estudante de direito, era responsável por dois sítios e uma casa com mais de mil pés de “skunk”, uma derivação da maconha com maior poder alucinógeno.





Conforme os agentes da 24ª DP (Piedade), as investigações apontam que cada quilo da droga era vendido a R$30 mil. Cada colheita rendia entre três e cinco quilos. Os locais eram protegidos em uma espécie de galpão com estufas e tinham equipamentos de ventilação, de controle de temperatura e iluminação.





Ainda de acordo com os policiais, o criminoso revendia a droga na Região Oceânica de Niterói e também na cidade do Rio.





Felipe Coutinho Vaz, de 31 anos vai responder por tráfico de drogas.





Fonte: Istoé