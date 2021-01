Gusttavo Lima e Andressa Suita viajam: "Tudo no tempo de Deus"

Cantor afirmou que Andressa é a "mulher que ele mais ama no mundo".





O cantor Gusttavo Lima confirmou ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, que ele e a ex-esposa, Andressa Suita, viajaram juntos para a cidade de Angra dos Reis (RJ). Segundo o colunista, a informação foi confirmada através de um telefonema atendido pelo próprio artista durante a noite de domingo (17).





De acordo com Leo Dias, ao ser questionado se havia retomado o relacionamento com Andressa, Gusttavo respondeu que ela é a mãe dos filhos dele e a mulher que ele mais ama no mundo. O cantor também disse que convidou a ex-esposa para passar um fim de semana em Angra, mas que tudo seria resolvido “no tempo de Deus”.





– Ainda é muito cedo para falar em volta. Convidei Andressa para passar um fim de semana comigo, e ela veio. Em nome dos nossos filhos, resolvemos nos encontrar. Não podemos ficar inimigos. Tudo no tempo de Deus – explicou Gusttavo.





Andressa e Gusttavo anunciaram oficialmente a separação em outubro do ano passado. Pais de Gabriel e Samuel, os dois se casaram em dezembro de 2015. Na época da separação, Andressa afirmou que já não usava mais aliança e que estaria morando na antiga residência do casal em um condomínio de Goiânia.





(Pleno News)