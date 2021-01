Voo da esperança: chegam ao Ceará doses da vacina contra Covid-19; vídeo

A vacinação começa ainda nesta segunda-feira, no Hospital Leonardo Da Vinci e no IJF.





Chegou ao Ceará no fim da tarde desta segunda-feira, 18 de janeiro (18/01), o voo da Força Aérea Brasileira (FAB) com 229.200 doses da vacina Coronavac, contra a Covid-19. As primeiras doses serão aplicadas em trabalhadores do Hospital Leonardo da Vinci. Uma técnica de enfermagem será a primeira a receber a vacina. Em seguida, serão vacinados trabalhadores do Instituto José Frota (IJF). O voo era previsto para 13h15min, mas houve atraso e chegou já perto de 18 horas.





As vacinas que chegaram a Fortaleza serão enviadas para 20 municípios, de onde serão distribuídos nas regiões. Veja lista dos primeiros a receber vacinas.





O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, realizou solenidade na manhã desta segunda-feira, 18, em São Paulo para encaminhar as vacinas contra Covid-19 aos estados brasileiros. As 6 milhões de doses serão distribuídas entre os estados. Pazuello informou que hoje, a partir das 17 horas, começa a vacinação nas capitais. Em princípio, a vacinação estava prevista para quarta-feira, às 10 horas.





Segundo o Ministério da Saúde, são 186.720 doses no Ceará para público geral e mais 42.480 separadas para população indígena. A soma dá 229.200 doses. A Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) estimou 218 mil doses. A chegada das vacinas ao Ceará está prevista para 13h15min.





As doses no Ceará, segundo o Ministério, serão divididas assim:





Pessoas com 60 anos ou mais vivendo em instituições de longa permanência (antigamente chamados asilos): 2.393





Pessoas com deficiência vivendo em instituições de longa permanência: 132





População indígena vivendo em terras indígenas: 20.250





Trabalhadores de saúde: 86.360





Cada pessoa receberá duas doses.





O Ministério da Saúde enviará ao Ceará 2,88 toneladas de material, em 96 volumes, de 2,88 toneladas, segundo a Sesa. É o oitavo maior carregamento do País, proporcional à população do Estado. O material chega ao Ceará em avião da Força Aérea Brasileira (FAB). O material será enviado aos municípios em rotas aéreas, de avião e helicóptero, e terrestre.





Em Fortaleza, a vacinação começará por profissionais de saúde da linha de frente.





Vacinas aprovadas





A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, por unanimidade, nesse domingo, 17, o uso emergencial das duas primeiras vacinas no Brasil contra Covid-19. Tiveram aprovação a CoronaVac, desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, e da vacina de Oxford, desenvolvida pela AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, com acordo para ser fabricada pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





Instantes após a aprovação, a primeira pessoa foi vacinada no Brasil. Mônica Calazans, 54 anos, recebeu a vacina em São Paulo. Ela trabalha na UTI do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo, e foi escolhida pelo Butantan para ser imunizada neste domingo, 17, a dose da Coronavac.





O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que a previsão é de a vacinação começar nacionalmente na quarta-feira, 20, às 10 horas, dentro do Plano Nacional de Imunização. O País tem até o momento 6 milhões de doses.

(O Povo)