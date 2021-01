Homem é preso por andar nas ruas vestido de lobisomem no ano novo

Prisão bizarra foi efetuada no Paquistão. Segundo polícia, homem estava em uma moto assustando pedestres na hora da virada.





Um homem foi preso no Paquistão por andar nas ruas vestido de lobisomem e assustar pessoas, durante as festividades de ano novo. A polícia realizou a prisão na cidade de Peshawar e informou que o homem andava em uma moto enquanto tentava assustar as pessoas.





Ainda não se sabe exatamente os motivos que levaram a realizar a estranha brincadeira, mas imagens da prisão já viralizaram em redes sociais.





Alguns usuários no Twitter pediram até a soltura do homem, principalmente por ele observar todos os protocolos para prevenir a disseminação de covid-19, e ainda ajudar a evitar aglomerações.





"As pessoas ficam com medo do cara, não saem no ano novo em uma época de pandemia e assim todos ficam seguros. Isso não é bom?", argumentou um perfil.





O caso permanece sob investigação policial e o homem continua detido.





(R7)