Homem manco gasta R$ 2 mil no veterinário e descobre que cão o imitava

Dono do animal realizou diversos exames e descobriu que comportamento era demonstração de empatia do animal.





Um caso de “empatia canina” viralizou nas redes sociais pelo mundo nos últimos dias e chamou a atenção da internet. Um morador de Londres, na Inglaterra, gastou cerca de 300 libras (R$ 2.169) com consultas veterinárias para seu cachorro, que mancava, até descobrir que ele não estava com a pata quebrada, e sim que o imitava. O dono do cachorro, Russel Jones, usa gesso e muleta na perna direita, após aparentemente ter sofrido uma fratura.





Jones, o dono do cachorro, publicou um vídeo em suas redes sociais no qual aparece caminhando na rua de muletas, e o cachorro Bill aparece ao seu lado, mancando. Ao ver o animal mancando, Jones ficou preocupado e o levou ao veterinário. Após gastar com raio-x e consulta, ele descobriu que Bill apenas estava fazendo um gesto de empatia.





– Custou-me 300 libras em taxas de veterinário e raios-x; nada de errado, apenas simpatia. Eu o amo – escreveu o homem em seu Facebook.





Apesar da resposta de Jones ao comportamento do cachorro, alguns comentários nas redes apontaram que o animal de estimação poderia estar realmente ferido, mas com um problema que poderia não aparecer em exames de raio-x. Em entrevista ao Daily Mail, a especialista em comportamento animal, Rosie Bescoby, aconselhou Jones a procurar outros veterinários.





– Eu teria sugerido que o proprietário [do cão] procurasse uma segunda opinião de outro veterinário – declarou.

This bloke spent £300 on vets fees and X-rays and it turned out nothing was wrong with the dog, was just copying him out of sympathy 😂😂😂 pic.twitter.com/CJ8pPqxJqH — Tom Francis (@TFrancis20) January 17, 2021

Veja mais sobre: Curiosidades

(Paulo Moura)