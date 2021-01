Filha de Flordelis confessa ter pago para irmã matar Anderson

Simone alega ter encomendado a morte do pastor porque era assediada por ele.

Simone dos Santos, filha biológica da deputada federal Flordelis, disse ter dado R$ 5 mil à sua irmã, Marzy Teixeira, para matar Anderson do Carmo. Em audiência nessa sexta-feira (22), Simone justifica que fez o pedido por não suportar mais os constantes assédios sexuais por parte de Anderson. Simone está presa desde agosto de 2020, acusada de envolvimento no crime.





A filha biológica de Flordelis conta que os assédios tiveram início em 2012, logo após ela ser diagnosticada com câncer. Segundo ela, Anderson se utilizava do fato de que ele pagava seu tratamento para suborná-la. Testemunhas afirmam que ela e Anderson foram namorados antes do relacionamento dele com Flordelis, mas Simone nega.





– Ele sempre demonstrou [interesse], mas começou a dar a entender [isso] em 2012, quando ele começou a pagar meu tratamento. Ele falava para eu olhar para ele com carinho. Disse que, se eu não andasse na cartilha dele, ele não pagaria meu tratamento.





Simone alega que o pastor ia ao seu quarto frequentemente e chegou a dizer que uma vez o pegou se masturbando diante de sua cama durante à noite. Após as investidas, ela teria, então, pedido ajuda a irmã, Marzy.





– Dei R$ 5 mil para Marzy. Disse que [eu] não aguentava mais. Pedi para ela me ajudar. Disse que estava passando por maus momentos. Não havia um plano. Só estava desesperada. Todos os dias ele subia ao meu quarto de manhã e à noite. Mas eu nem acreditava que ela teria coragem de fazer isso de fato. Entreguei a ela o dinheiro e depois não soube de mais nada.





Simone disse que não estava em casa na noite do crime, mas admitiu que foi a responsável por se livrar dos celulares da mãe e do irmão, Flávio dos Santos, acusado de ter atirado no pastor.





Simone disse à juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, que não teve coragem de contar à mãe sobre as investidas sexuais de Anderson. De acordo com ela, Flordelis era “cega, apaixonada por ele”.





CONTRADIÇÕES





Contudo, os depoimentos de Simone, Marzy e Flordelis não coincidem. Pouco antes da audiência com Simone, a outra filha da deputada disse que ela mesma tinha pagado R$ 5 mil ao irmão, Lucas dos Santos, encomendando a ele o assassinato. Ela não mencionou, entretanto, qualquer participação de Simone no caso. Quando questionada pela juíza sobre como teria conseguido o dinheiro, Marzy afirmou que o roubou da mochila do próprio Anderson.





Marzy negou que a mãe soubesse do plano inicialmente, mas depois ela lhe teria dito. Sobre a reação de Flordelis, a filha afirma que a deputada teria ficado “doida” e que ela escapou de apanhar por pouco. Flordelis, no entanto, alega que soube do plano pelo filho, Lucas, que confirmou em depoimento que foi ele quem contou à mãe sobre a proposta.





(Pleno News)