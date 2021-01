Bolsonaro detona Bonner: “Vem mentir no Jornal Nacional com aquela cara de pastel!”

O presidente Jair Messias Bolsonaro realizou nesta quinta sua tradicional live das em sua página oficial no Facebook. Na ocasião, o mandatário brasileiro voltou a fazer críticas a imprensa brasileira e em especial acusou o jornalista William Bonner, do Jornal Nacional, da TV Globo, de “mentir” a respeito do relacionamento do Brasil com a China e Índia.





O presidente da República estava ao lado do ministro de da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, e do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Bolsonaro falou sobre assunto e repercutiu um áudio de Bonner criticando o governo por “minar” as relações com chineses e indianos. O Chefe do Poder Executivo afirmou que informação não é verdadeira.





“Segundo William Bonner, que ganha o dobro da Renata […] Pregam o tanto de igualdade […] Mas o William Bonner, dizendo no Jornal Nacional, que eu e Ernesto, nós, minamos o relacionamento com Índia e China. Primeira coisa: Agora, no final de janeiro, é o dia da república da Índia, e eles convidam todo ano apenas uma autoridade mundial. Quem foi convidado ano passado? Presidente Jair Bolsonaro”, disse.





Bolsonaro também afirmou que possui um relacionamento ótimo com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, que enviou ontem ao Brasil 2 milhões de doses da vacina de Oxford.

(Folha da República)