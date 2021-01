Identificadas mulheres mortas em acidente em Morada Nova

A Polícia Rodoviária Estadual identificou oficialmente as três mulheres que morreram em um grave acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quarta-feira (6), na CE-138, no Município de Morada Nova (a 163Km de Fortaleza). As vítimas eram ocupantes de um automóvel modelo Corolla, com placas da cidade de Barbalha (CE). O automóvel capotou na localidade conhecida como Lagoa do Pai D’Égua, na zona rural, por volta de 13h30.





De acordo com as autoridades, foram retirados dos destroços do veículo os corpos de Cícera Moura da Silva, 37 anos, natural de Mauriti (CE); Patrícia de Sousa Tavares Limeira, 45 anos, natural e residente em Juazeiro do Norte; e da jovem Yana Cybelle de Oliveira, de Fortaleza. As três morreram em consequência de múltiplas lesões no momento em que o carro capotou várias vezes após o motorista perder o controle da direção.





Corpos





O guiador do automóvel foi também retirado das ferragens. Ele estava em estado grave e foi conduzido, inicialmente, para o hospital de Morada Nova e, posteriormente, transferido para Fortaleza em ambulância do Samu. Os corpos das três mulheres foram encaminhados para o Núcleo da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), da cidade de Quixeramobim.





As causas do desastre serão apuradas pela Delegacia de Morada Nova através de inquérito a ser instaurado nesta quinta-feira (7).