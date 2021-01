Congresso americano certifica eleição e declara Joe Biden eleito

Sessão foi marcada por muita confusão e invasões do Capitólio; resultado saiu apenas na madrugada.





Após momentos caóticos, com invasão do Capitólio e quatro mortos em confrontos violentos, a sessão do Congresso americano de certificação do resultado das eleições foi finalizada na madrugada desta quinta-feira (7), declarando o democrata Joe Biden como presidente eleito dos Estados Unidos.





Após uma longa paralisação em razão dos confrontos, o vice-presidente Mike Pence retomou a sessão durante o fim da noite de quarta-feira (6) e disse que as pessoas que causaram estragos ao Capitólio “não ganharam”.





– Para aqueles que causaram estragos em nosso Capitólio hoje [digo]: vocês não ganharam. A violência nunca vence. A liberdade vence – declarou.





Ao longo da sessão, Senado e Câmara rejeitaram as objeções de negar os votos eleitorais da Geórgia e da Pensilvânia para Biden. Os Republicanos também se opuseram aos votos eleitorais do Arizona, de Nevada e de Michigan, mas as moções falharam antes de chegarem ao debate. (Pleno News)