Incêndio atinge Arena Castelão, estádio da Copa em Fortaleza

Um incêndio atinge a área interna da Arena Castelão, em Fortaleza, na manhã deste sábado (30). O fogo teria iniciado em uma cabine de rádio do estádio. Duas guarnições do Corpo de Bombeiros trabalham no local para controlar as chamas.





Imagens compartilhadas na internet mostram chamas altas e uma forte fumaça preta no local. Ainda não há confirmação sobre as causas do incêndio e se houve algum ferido. Além do Corpo de Bombeiros do Ceará, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estão no local.





Júlio Lima, funcionário do Castelão que trabalha na área de publicidade, disse ao portal G1 que estava na arena quando as chamas começaram. Ele revelou que, logo após um curto circuito no local, vidraças começaram a cair.





– Rapidamente a gente viu o fogo e rapidamente a gente saiu para ajudar as pessoas que estavam na parte de serviço lá em cima. Foi muito rápido, muito rápido mesmo. Teve um curto circuito que rapidamente pegou fogo e a vidraça começou a cair. Alguns meninos que estavam trabalhando com a gente inalaram muita fumaça – disse.





A Arena Castelão é o principal palco de eventos esportivos e culturais do Ceará. O local já recebeu partidas da Copa do Mundo, em 2014, da Copa das Confederações, em 2013, além de shows internacionais, como de Beyoncé, Paul McCartney e Elton John.





O Castelão receberia, na tarde deste sábado, uma partida entre os clubes Floresta e Mirassol, na final da Série D do Campeonato Brasileiro, às 16h. Ainda não há informações se o jogo será mantido, transferido para outro local, ou adiado.