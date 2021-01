Jovens são presos por tráfico de drogas em Santa Quitéria

Na manhã desta quinta feira (28) a Polícia Militar, em patrulhamento pelo Centro da cidade, nas proximidades do Banco do Brasil, avistou um indivíduo em atitude suspeita. Ao efetuarem a abordagem, Francisco Iderlan, 23, estava com dois cigarros de maconha. Indagado da procedência do material ele respondeu que comprou da Irene dos Pereiros, 19, e que havia marcado um novo encontro na praça do bairro, onde a mesma compareceu de posse de 3 balinhas de maconha.





A polícia foi até a residência da jovem onde foram aprendidos 3g de cocaína, 5g de maconha, R$10 em espécie e um aparelho celular. Os acusados foram conduzidos a Delegacia de Santa Quitéria para a realização dos procedimentos cabíveis.





(A VOZ DE STA. QUITÉRIA)