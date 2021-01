Hanseníase: morador do Sinhá Saboia interrompe tratamento por falta de remédio em Sobral

A família de Carlito Araújo, residente na rua Largo dos Santos no Bairro Sinhá Saboia, procurou o Sistema Paraíso para fazer um relato da falta de respeito da Saúde do Município de Sobral. “Meu pai faz tratamento de hanseníase e há quase um mês teve o tratamento interrompido por falta de medicamento no posto de Saúde”.





Segundo Maria José, filha do paciente, não há remédio no posto de saúde do bairro. “Eles informam que não há previsão para chegar”, diz. Ela ressalta, ainda, que seu pai não tem condições de trabalhar, sente fortes dores e muitas das vezes não sente nem as pernas. “Estão agindo com total descaso ético com o paciente , isso é negligência, e é preciso as autoridades do poder constituído tomar uma providência”, desabafou.





A hanseníase, antigamente conhecida como lepra, é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae ou bacilo de Hansen, tendo sido identificada no ano de 1873 pelo cientista Armauer Hansen. É uma das doenças mais antigas, com registro de casos há mais de 4.000 anos, na China, Egito e Índia.





A doença tem cura, mas, se não tratada, pode deixar sequelas. Hoje, em todo o mundo, o tratamento é oferecido gratuitamente. Atualmente, os países com maior detecção de casos são os menos desenvolvidos ou com superpopulação. Em 2016, o Ministério da Saúde registrou no Brasil mais de 28.000 novos casos da doença.





Nossa reportagem entrou em contanto com o PSF do bairro e conversou com a profissional de saúde Mari. “O problema não é apenas de uma unidade de saúde e não há previsão de liberação de recurso na área da saúde para o tratamento especializado de hanseníase.





(Portal Paraíso / Gabriel Lopes)