Jovens são sequestrados e mortos a tiros na Granja Portugal

Dois jovens foram executados sumariamente após terem sido seqüestrados, na noite desta quarta-feira (6), na Zona Sul de Fortaleza. Os corpos foram deixados pelos assassinos em um matagal próximo à entrada da Favela da Caverninha, no bairro Granja Portugal, no Território da Paz. Os mortos, provavelmente, eram adolescentes e foram eliminados com tiros na cabeça. O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





De acordo com os primeiros relatos obtidos pela Polícia no local do crime, as vítimas foram levadas ao local do crime por ocupantes de um automóvel de cor prata. Ao chegarem próximo do matagal, foram obrigadas a sair do carro e, logo a seguir, baleadas. Há suspeitas de que os rapazes tenham sido seqüestrados no Bom Jardim e levados até a Granja Portugal.





Pra a Polícia, não restam dúvidas de que se tratou de mais um caso de execuções sumárias na guerra entre facções.





Mais crimes





Além do duplo assassinato ocorrido na Granja Portugal, nas últimas 24 horas foram registrados mais sete assassinatos no estado. Veja o resumo de cada caso:





1 – No bairro Edson Queiroz, um jovem foi executado, a tiros, na noite de ontem. Segundo moradores, o crime ocorreu em meio a um tiroteio entre bandidos de duas facções.





2 – No bairro Grilo, em Caucaia, um jovem que trabalhava como entregar de uma pizzaria foi assassinado, a tiros, na noite de ontem, na Rua Joaquim Bento Cavalcante.





3 – Na Estrada da Coluna, em Aquiraz, o corpo de um homem, com marcas de violência (tiros), foi encontrado na tarde desta quarta-feira (6). O crime é misterioso.





4 – Na cidade de Limoeiro do Norte, um homem conhecido por “Didi Mecânico”, foi morto a tiros na tarde de ontem. O crime aconteceu no bairro Bom Nome.





5 – Em Forquilha, na Região Norte do estado, um jovem identificado apenas por Ismael, ou “Mael Bocão”, foi assassinado, a tiros, dentro de casa, no bairro Edmundo Rodrigues.





6 – Em Cariré, na Região Norte do estado, Paulo César de Paiva, professor, foi assassinado, a tiros, em sua residência, no bairro do Fórum.





7 – Na cidade de São Benedito, também na zona Norte do estado, Ednardo Lopes de Abreu foi morto, a tiros, no bairro ABC.





(Fernando Ribeiro)