Assassinatos de adolescentes crescem 89% no Ceará. Entre as vítimas, 44 “novinhas”

O número de assassinatos de adolescentes no Ceará quase dobrou em dois anos. Em 2019, 157 jovens com idades entre 12 e 17 anos foram mortos no estado, enquanto em 2020 esse número subiu para 298, o que representa um aumento de 89,8 por cento.





A guerra entre grupos armados na periferia da Capital cearense, em vários Municípios da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) e em cidades do interior deixou um rastro de sangue e morte nas ruas, avenidas, e nos becos e travessas de bairros e favelas.





Somente no primeiro semestre do ano passado foram registrados no Ceará 184 assassinatos de pessoas nesta faixa etária , quantia maior que a do ano inteiro de 2019 (157 crimes). Neste período, o agravamento da criminalidade no estado teve como um dos fatores o crescimento da taxa de homicídios durante o mês de fevereiro, quando ocorreu a greve de PMs e as cidades da Grande Fortaleza ficaram despoliciadas.





Ainda assim, os 298 assassinatos de adolescentes representaram pouco mais de 7 por cento do total de 4.169 Crimes Violentos, Letais e Intencionais (CVLIs) ocorridos ao longo de todo o ano de 2020 no Ceará.





“Novinhas”





Entre os 298 adolescentes assassinados em 2020 no Ceará, 44 eram garotas, que, na sua maioria, foi morta por ordem direta de chefes do tráfico ou de facções. Meninas, ou “novinhas”, que acabaram sendo arrastadas para o crime e pagaram com a vida por este envolvimento.





Somente em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, 10 garotas com idades entre 14 e 17 anos foram assassinadas no ano passado. Outras 11 acabaram mortas nas ruas da Capital.





No Interior do estado, 10 “novinhas” foram mortas nos Municípios de Sobral (2), Várzea Alegre, Acaraú, Cedro, Canindé, Jaguaretama, Caridade, Umirim e Santa Quitéria.





Veja a seguir, a relação completa das adolescentes assassinadas no Ceará em 2020:





01 (07/01) – Inara do Nascimento Ferreira, 17 anos (bala) – (CAUCAIA)





02 (08/02) – Paola Karen Gomes de Oliveira, 16 anos (bala) – (FORTALEZA)





03 (12/02) – Lindiene da Silva Furtado, 13 anos (bala) – (VÁRZEA ALEGRE)





04 (16/02) – Andressa de Oliveira Pereira, 17 anos (bala) – (HORIZONTE)





05 (21/02) – Adrini da Silva Mendes, 17 anos (bala) – (PACATUBA)





06 (28/02) – Ana Vitória dos Santos Brito, 17 anos (bala) – (MARANGUAPE)





07 (28/02) – Gleiciely de Almeida Félix, 15 anos (bala) – (CAUCAIA)





08 (02/03) – Isabele Alves Silveira, 15 anos (bala) – (CAUCAIA)





09 (10/03) – Emilly Vitória da Silva Lucas, 15 anos (bala) – (FORTALEZA)





10 (10/03) – Maria Rita Kailane Pereira da Costa, 17 anos (bala) – (GUAIUBA)





11 (10/03) – Maria Gabrielly Ferreira Ribeiro, 17 anos (bala) – (FORTALEZA)





12 (15/03) – Yasmim Silva Ribeiro, 14 anos (bala) – (CAUCAIA)





13 (18/03) – Maria Eliene Santos de Sousa, 14 anos (bala) – (ACARAÚ)





14 (25/03) – Lorena Pereira da Silva, 15 anos (bala) – (CAUCAIA)





15 (05/04) – Ana Alice Dias de Sousa, 17 anos (bala) – (SOBRAL)





16 (08/04) – Ana Jéssica Frutuoso do Nascimento, 16 anos (bala) – (FORTALEZA)





17 (24/04) – Francisca Yasmim da Silva Brito, 16 anos (bala) – (CAUCAIA)





18 (01/05) – Clara Mayelle Nunes Moura Santos, 11 anos (facadas) – (FORTALEZA)





19 (06/05) – Vitória Talyta Aragão da Silva, 13 anos (bala) – (MARANGUAPE)





20 (20/06) – Maria Manuel Belarmino da Silva, 17 anos (bala) – (GUAIUBA)





21 (22/06) – Jaqueline de Souza Furtado, 13 anos (bala) – (FORTALEZA)





22 (23/06) – Francisca Jamile do Nascimento, 16 anos (bala) – (FORTALEZA)





23 (28/06) – Fabrízia Adriane dos Santos Lima, 15 anos (bala) – (CAUCAIA)





24 (03/07) – Joana Lara Gonçalves da Silva, 14 anos (bala) – (CEDRO)





25 (12/07) – Luana Mendes Carneiro, 16 anos (bala) – (CAUCAIA)





26 (12/07) – Rebeca Silva dos Santos, 12 anos (bala) – (FORTALEZA)





27 (20/07) – Jessiele Alves Freitas, 16 anos (bala) – (FORTALEZA)





28 (22/08) – Brena Ingrid Militão da Silva, 16 anos (bala) – (MARACANAÚ)





29 (16/09) – Manuele Moura Rodrigues, 17 anos (bala) – (SÃO LUIZ DO CURU)





30 (21/09) – Bruna Hellen dos Santos Sales, 17 anos (bala) – (MARACANAÚ)





31 (10/10) – Antônia Lívia Alves do Nascimento, 16 anos (bala) – (SOBRAL)





32 (24/10) – Dislayne Santos de Oliveira, 16 anos (CAUCAIA)





33 (24/10) – Alícia Mariana Oliveira Duarte, 16 anos (bala) – (ITAITINGA)





34 (25/10) – Antônia Bianca Almeida da Silva, 15 anos (bala) – (CANINDÉ)





35 (28/10) – Maria Gabrielly Leitão da Silva, 16 anos (bala) – (PARACURU)





36 (11/11) – Francisca Suelen da Silva Clemente, 15 anos (bala) – (AQUIRAZ)





37 (14/11) – Gesmaele Alencar de Almeida, 16 anos (bala) – (JAGUARETAMA)





38 (14/11) – Maria Karine da Costa Matias, 15 anos (bala) – (FORTALEZA)





39 (27/11) – Gabrielle Alves de Oliveira, 13 anos (bala) – (FORTALEZA)





40 (04/12) – Maria Elen da Silva Abreu, 15 anos (bala) – (CARIDADE)





41 (05/12) – Darlene de Araújo Vasconcelos, 16 anos (facadas) – (SANTA QUITÉRIA)





42 (16/12) – Joyce Nascimento Alves, 17 anos (bala) – (FORTALEZA)





43 (19/12) – Maria Lúcia Marques de Sousa, 15 anos (bala) – (CAUCAIA)





44 (29/12) – Jaqueline Sousa Costa, 16 anos (bala) – (UMIRIM)





(Blog do Fernando Ribeiro)