Laços de Família - UNINTA: Defensoria Pública do Estado do Ceará divulga grande número de atendimentos realizados pelo projeto

Reconhecendo a importância do projeto Laços de Família, uma iniciativa do Centro Universitário Inta (UNINTA), a Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará divulgou, nesta semana, o grande número de atendimentos realizados ao longo dos seis anos do projeto.





De acordo com os dados divulgados pela instituição jurídica, mais de 5 mil pessoas já foram beneficiadas pelo Laços de Família, que foi fundado através de uma parceria do UNINTA com a Defensoria Pública para atender a comunidade com serviços gratuitos no âmbito de questões jurídicas, aliadas ao ensino e pesquisa.





A Defensoria ainda aponta que o excelente resultado já transformou a vida de milhares de famílias que buscaram o atendimento do projeto para resolver questões familiares através da mediação e conciliação.





“O projeto foi concebido para oferecer à comunidade ações de mediação familiar com objetivo de minimizar os reflexos jurídicos e sociais, frutos de conflitos familiares. Desenvolvido usando a técnica de mediação, é conduzido por defensores públicos e equipe multidisciplinar composta por psicólogos, assistentes sociais e mediadores extrajudiciais. Em seis anos de implementação, foram realizados 1.072 cadastros de famílias. No último ano, 125 novas famílias aderiram ao projeto. De acordo com os dados monitorados pela equipe multidisciplinar, quem mais procura pelo serviço são as mulheres (80%) que residem na sede de Sobral (89%)”, noticiou a instituição jurídica do Ceará.





O novo cenário de pandemia da COVID-19 não cessou o importante trabalho desenvolvido pelo Laços de Família, os atendimentos continuaram de forma remota, possibilitando resoluções de casos de divórcio, guarda compartilhada, definição de sistema de visitas dos filhos e até reconhecimento de paternidade.





Em 2021 o projeto conta com uma nova coordenação, tendo a frente o Defensor Público David Gomes Pontes, que falou para a matéria divulgada pela Defensoria Pública. “O projeto vinha crescendo aceleradamente dada a confiança que a população de Sobral tinha no trabalho que era feito na resolução de conflitos. Nossa expectativa é retomar os níveis de crescimento apresentados antes da pandemia. O ano de 2020 foi atípico por conta do vírus que assolou o nosso Estado, mas estamos confiantes que, agora com a vacina, daremos continuidade ao trabalho de excelência que já vinha sendo desenvolvido”, destaca o defensor.