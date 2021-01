PF faz buscas em Fortaleza contra a pornografia infantil através da internet

A Polícia Federal deflagrou nesta sexta-feira (22), em Fortaleza, mais uma fase da “Operação Arquivo Proibido”, que tem como objetivo combater a posse e divulgação de imagens e vídeos de pornografia infanto-juvenil através da internet. Foi cumprido um mandado de busca e apreensão no bairro Vila Velha, na zona Oeste da Capital. O mandado de busca foi expedido pela 12ª Vara da Justiça Federal.





Os policiais federais estão apreendendo computadores, telefones e mídias para análise e, caso seja detectada a presença de material pornográfico envolvendo criança e adolescentes, o suspeito responderá por crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, com penas de reclusão de 3 a 6 anos. Até agora, porém, não houve prisão.





A operação foi originada através da cooperação internacional da Divisão de Repressão de Repressão a Crimes Cibernéticos da PF, com sede em Brasília, e a Polizia Di Stato – Compartimento Polizia Postale Delle Comunicazioni Lombardia, no âmbito da “Operação Luna Park”, da polícia italiana, tendo sido constatado o compartilhamento de material contendo abuso sexual infantil, via aplicativos de conversação com indícios de atuação de cearense.





Balanço





Em 2020 a PF no Ceará cumpriu 33 Mandados de Busca e Apreensão no âmbito da “Operação Arquivo Proibido”, em apuração dos crimes dos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, nas cidades de Fortaleza, Maranguape, Limoeiro do Norte, Massapê, Meruoca, e Maracanaú.





