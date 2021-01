BIZARRO: Com cerveja e pagode, família comemora, em cemitério, aniversário de falecido no Piauí; VÍDEO

Familiares de Dilson de Carvalho Santos, que faleceu em junho do ano passado, procuraram uma maneira diferente e inusitada de comemorar o seu aniversário. Nesta quarta-feira (20/01), data em que faria 48 anos, Dilson foi homenageado, em cemitério de Piripiri, com dois itens que ele tanto prestigiava, boa cerveja e música. As informações são do Repórter10.





Foi ao som de Raça Negra que amigos e familiares lembraram dos bons momentos e comemoraram o aniversário de Dilson, um cidadão que era muito festivo e bastante querido na cidade.