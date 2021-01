Polícia Civil transfere do Maranhão para o Ceará integrante de organização criminosa

Uma ação sigilosa realizada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), conduziu ao sistema penitenciário cearense o último integrante, apontado como conselheiro, de um grupo criminoso atuante no Ceará. Francinélio Oliveira Silva, de 45 anos, mais conhecido como “Geleia”, que já responde por roubo, roubo com restrição de liberdade da vítima, dano e por integrar organização criminosa, chegou a Fortaleza, na noite dessa quarta-feira (21).





Conforme as investigações desenvolvidas por policiais civis da Draco, o homem estava preso no Estado do Maranhão desde o dia 31 de outubro do ano passado, quando foi capturado em flagrante após tentar roubar um veículo. Na ocorrência, foi apreendido um simulacro de pistola com ele.





Ainda conforme as investigações da Draco, Francinélio, junto com Ednal Braz da Silva (46), o “Siciliano”, e Francisco Marcilieudo Mesquita da Silva (38), conhecido como “Dão”, são os responsáveis pelas ações criminosas contra prédios e bens públicos e privados no Ceará, em setembro de 2019. À época, os homens deram ordens para colocar artefatos explosivos em diversos locais. Além dos mandados no Ceará, existia outra determinação de prisão no próprio Maranhão, dessa vez por um roubo a banco, cometido na cidade de Tutóia.





O delegado titular da Draco, Harley Filho, confirmou que com o recambiamento de Francinélio ao Ceará, todos os homens que possuíam função de chefia na organização criminosa foram capturados. “Toda a gênesis desse grupo criminoso está devidamente encarcerada. Nós sabemos que para que haja uma tentativa de continuidade dessa organização, algumas pessoas pensarão em ascender dentro dessa estrutura criminosa, mas o trabalho da Polícia Civil é justamente no sentido de identificar e retirar do seio da sociedade essas pessoas”, disse Harley Filho.





Denúncias





Para combater a atuação de grupos criminosos no Estado, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco) conta com a participação da população para repassar informações que auxiliem os trabalhos investigativos. Por isso, a unidade especializada da Polícia Civil do Ceará mantém um número de WhatsApp para receber denúncias de ações criminosas em todo o Estado. A população pode enviar mensagens de texto, áudios, fotos e vídeos para o número (85) 98969-0182.





As denúncias também podem ser feitas, por meio de ligação gratuita, para o 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). O sigilo e o anonimato são garantidos.