Lula encontra ditadores em Cuba

Lula finalizou sua viagem a Cuba em um encontro, na última terça-feira (19/01), com o ditador do país, Miguel Díaz-Canel junto a seu antecessor e líder do Partido Comunista, Raúl Castro. Conforme noticiou a mídia estatal cubana.





Segundo os advogados do ex-presidente condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, Lula foi a Cuba, em dezembro, a fim de participar de filmagens de um documentário internacional. Desde o início de sua liberdade provisória, o ex-presidiário já fez três viagens internacionais.





Em “clima de fraternidade”, os esquerdistas comentaram sobre “as históricas relações de fraternidade entre povos e partidos”. Na reunião, Lula repudiou o embargo econômico imposto à ilha e a inclusão de seu nome na lista de países que patrocinam o terrorismo. Lula elogiou o trabalho dos médicos cubanos no Brasil e agradeceu pela “solidariedade do povo cubano na reivindicação de sua plena liberdade”.