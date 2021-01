MATANÇA: Mulher é morta com vários tiros de pistola ao sair da casa de uma manicure

Uma mulher identificada como Isabela Mikaella Batista da Silva, 24 anos, foi morta, a tiros, na noite desta sexta-feira (8), no momento em que saía da casa de uma manicure, localizada nas margens do Canal do Jardim América, no bairro Porangabuçu. O crime foi testemunhado por vários moradores do local.





A mulher estava saindo da casa de uma amiga manicure onde tinha ido tratar as unhas. Ao chegar na porta, foi surpreendida por dois homens armados. Os criminosos dispararam vários tiros à queima-roupa. Isabela teve morte imediata. Os atiradores teriam fugido em uma motocicleta pela Avenida João Pessoa e, em seguida, pela Avenida Eduardo Girão.





Policiais militares da 3ª Companhia do 6º BPM estiveram no local do crime em busca de informações e, logo em seguida, acionaram as equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).





Baleadas





Ainda na noite de ontem, duas mulheres foram baleadas na Zona Leste da Capital. O caso ocorreu no bairro Serviluz. As vítimas, identificadas apenas por Sabrina e Bia foram atingida a tiros disparados por ocupantes de um carro. Logo após as vítimas terem sido socorridas, a Polícia encontrou um automóvel com marcas de tiros nos vidros laterais.





O carro foi abandonado na Rua Amâncio Filomeno, no bairro Cais do Porto. Há suspeitas de que automóvel tenha sido usado na tentativa de duplo homicídio. As duas mulheres foram socorridas pelos vizinhos e levadas para a Emergência do Hospital Geral de Fortaleza (HGF), no bairro Papicu.





DE acordo com os primeiros levantamentos feitos pela Polícia, as duas mulheres seriam, supostamente, namoradas de homens envolvidos com drogas e facções naquele bairro. Um deles estaria preso e o outro foragido. UM deles é conhecido como “Branquinho”.





