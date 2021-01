Medicina UNINTA - Campus Itapipoca: Inscrições abertas para o Processo Seletivo 2021.1

O Curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA) Campus Itapipoca está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2021.1. Com a disposição total de 50 vagas, o sistema classificatório contemplará a primeira turma da graduação, que seguirá a experiência do primeiro curso de medicina do UNINTA, em Sobral, reconhecido com a maior nota do Brasil em 2018.





O processo de seleção está disponível em duas modalidades: vestibular (ingresso por prova) e com aproveitamento da nota do ENEM, sendo possível concorrer com a melhor nota das últimas quatro edições (2017, 2018, 2019 e 2020). Para concorrer a uma vaga o candidato deverá acessar o site oficial do UNINTA, acessando www.uninta.edu.br/vestibulares , e realizar a inscrição, efetuando o recolhimento da taxa.





O segundo curso de Medicina do Centro Universitário Inta (UNINTA), em Itapipoca, foi autorizado pelo Ministério da Educação (MEC) com a publicação da Portaria Nº 642, de 30 de dezembro de 2020.





Estendendo a qualidade já consolidada pela Medicina do Campus Sobral, o curso em Itapipoca reúne uma estrutura física em completa sintonia com as mais efetivas metodologias de ensino ativo, permitindo o acúmulo de conhecimentos clínicos, de habilidades técnicas e de formas atitudinais da comunicação, liderança, pró-atividade, efetividade e ética profissional, que são fundamentais à formação médica, com preocupação humanística.





A estrutura compreende espaços amplos, inclusivos, salas de aula em formato de anfiteatros, salões circulares aproximando docentes e discentes, bibliotecas setoriais e laboratórios em ciências básicas e clínicas, permitindo a prática através de simulações realísticas, preparando o estudante para os grandes desafios da profissão.