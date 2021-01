CRUELDADE: Acusado de agredir mulher com mordida na testa se apresenta à Polícia

Já se apresentou à Polícia e foi liberado, o homem acusado de ter agredido com uma mordida na testa uma mulher na cidade de Crateús (a 345Km de Fortaleza). Ronaldo Nepomuceno Aquino, 44 anos, foi ouvido em depoimento na Delegacia Regional e alegou ter se defendido de agressão praticada pela vítima.





Acompanhado de seu advogado, Ronaldo Nepomuceno contou que no dia do fato estava bebendo com a agredida – identificada por Helena – e outra mulher. A bebeira entre os três se estendeu até a noite, quando ocorreu o incidente.





Na sua versão apresentada à Polícia, o agressor conta que após a farra, ele dirigia seu veículo levando as duas mulheres quando Helena teria passando a agredi-lo. “Ela ficou agressiva. Parei o carro e, para me defender, deu a mordida”, explicou.





O caso agora é objeto de um inquérito policial. Helena foi socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento de Crateús (UPA), de foi inicialmente medicada na Emergência e, depois, transferida para o Hospital São Lucas, onde passou por uma cirurgia restauradora.





Após passar pelo procedimento médico, a mulher prestou um Boletim de Ocorrência (B.O.) na delegacia e solicitou uma medida protetiva da Justiça para evitar que o agressor volte a se aproximar dela.





O agressor permanece em liberdade.





(Fernando Ribeiro)