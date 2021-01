Após fique em casa, Marquezine e amigas se aglomeram em ilha

Defensoras das restrições, famosas promoveram uma verdadeira aglomeração.

Em mais um episódio do famoso “faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço”, a atriz Bruna Marquezine e diversas amigas famosas resolveram se aglomerar em uma ilha paradisíaca em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O grupo, que tem as ex-BBBs Rafa Kalimann, Thelma Assis e Manu Gavassi e é ferrenho defensor das medidas restritivas contra a pandemia, cresce a cada dia no local.





Nos stories publicados por Rafa Kalimann na segunda-feira (4), quando foi comemorado o aniversário de Manu, a quantidade de pessoas já parecia passar de uma dezena e incluía pessoas que não estavam com o quarteto no dia 27, quando elas se reuniram.





Segundo a coluna de Fabia Oliveira, do jornal O Dia, além de pessoas ligadas diretamente ao grupo, como o namorado de Kalimann e o marido de Thelma, outros “anônimos”, como o fotógrafo André Nicolau e o parceiro dele, já integravam a “aglomeração” que virou o local.





A incoerência no discurso do grupo, especialmente de Thelma que participou de uma campanha da Prefeitura de São Paulo em defesa das restrições, já havia sido exposta pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro. Na postagem, o parlamentar afirmou que a atitude de Thelma era “mais uma para a conta da hipocrisia”.

Mais uma para a conta da hipocrisia. pic.twitter.com/86KYhiYIiy — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) December 28, 2020