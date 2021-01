DHPP aprende carregamento de drogas em Fortaleza

As drogas foram apreendidas durante a operação para prender bandidos de facções.





Policiais civis lotados no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) realizaram na manhã desta terça-feira (5), a apreensão de um grave volume de drogas. A operação aconteceu em Fortaleza no momento em que as equipes daquela unidade realização uma operação para o cumprimento de mandados judiciais de prisão de envolvidos em assassinatos na região da Grande Messejana.





Durante as buscas aos criminosos envolvidos em assassinatos na Área Integrada de Segurança Três (AIS-3), os policiais fizeram diligências em vários endereços de bairros como Messejana, Ancuri, Barroso, Conjunto Palmeiras, Jangurussu, Curió e Lagoa Redonda.





Em um dos endereços alvos dos mandados de prisão e de busca e apreensão, os inspetores se depararam com uma grande quantidade de drogas, já embaladas e prontas para serem comercializadas em pontos do tráfico de entorpecentes naquele setor da Capital.





As diligências se estenderam por outros endereços a partir das prisões dos foragidos da Justiça. O material apreendido, assim como os detidos durante a operação, foram encaminhados à sede do DHPP, no bairro de Fátima.





Mortes





De acordo com fontes da Polícia Civil, os acusados de envolvimento no tráfico também são apontados como integrantes de organizações criminosas (facções) e responsáveis por assassinatos causados pela guerra por território para a venda dos entorpecentes.





Além do carregamento de drogas, especialmente maconha, foram apreendidas armas, balanças digitais, celulares e outros materiais do tráfico.