Mães são detidas após deixar filhos amarrados em cadeiras e sair para passear

Duas mulheres, que são mãe e filha, foram detidas e levadas à delegacia após deixarem os filhos, um menino e uma menina, amarrados em cadeiras de praia, na beira do mar, para passearem. Elas foram denunciadas por maus-tratos. O caso aconteceu em Cidreira, no Rio Grande do Sul, na última sexta-feira. As informações são do SBT.





A situação foi denunciada por banhistas após as crianças ficarem amarradas por cerca de uma hora.





As mulheres afirmaram à polícia que estavam fazendo compras e tomando banho de mar.





"É uma situação inusitada, para não dizer outra coisa", disse o coronel Marcel Vieira Nery, do Comando Regional de Polícia Ostensiva do Litoral (CRPO Litoral), ao site do jornal Gazeta Zero Hora. Ele também explicou que foi usada uma corda similar a de varais de roupa.





As crianças foram entregues ao Conselho Tutelar. A idade de ambas não foi divulgada.





Fonte: O Tempo