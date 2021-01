Suspeito de matar cachorro a pauladas é preso em flagrante em Barbalha/CE

Um homem foi preso em flagrante suspeito de matar um cachorro a pauladas no município de Barbalha, no Cariri do Ceará, neste domingo (3). O suspeito foi conduzido para a Delegacia Regional de Juazeiro do Norte, onde foi autuado no artigo 32, conhecida como Lei Sansão, que teve alterações e está em vigor desde setembro de 2020.





José Galvão dos Santos, de 43 anos, foi capturado após a Polícia Militar ser acionada para uma ocorrência de maus-tratos contra um animal, registrado no Bairro Mata do Lima, em Barbalha.





Segundo informações policiais, José Galvão havia agredido até a morte um cachorro, após alegar que o animal estaria doente. O homem, que não é o tutor do animal, recebeu voz de prisão e foi conduzido para a delegacia regional. O suspeito já tinha antecedentes criminais por porte ilegal de arma de fogo e crime ambiental.





Na unidade, José Galvão, que confessou a autoria do crime, foi autuado em flagrante por maus-tratos, com base na alteração da lei de crimes ambientais. Ele poderá sofrer reclusão de dois a cinco anos.





Fonte: G1/CE